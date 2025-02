Acusado de intentar asesinar a Trump, se ofrece como rehén.

Ryan Routh, el hombre acusado de intentar asesinar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió a la opinión pública al ofrecerse como rehén del grupo Hamás en una carta escrita desde prisión.

El acusado, quien se encuentra recluido en una cárcel federal en Miami, aseguró en su misiva de dos páginas que está dispuesto a entregarse en Gaza «para reiniciar la conversación de paz».

Su hija, Sara Routh, confirmó la autenticidad del documento al New York Post.

En la carta, Routh expresa su admiración por Alexander Hamilton y propone que él y otros «buenos samaritanos» puedan intercambiarse por los rehenes israelíes con el objetivo de acabar con el conflicto armado.

