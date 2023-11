Sale a la luz la supuesta verdad tras acusaciones de Hacienda a Shakira en España

«Me dejaste de vecina a la suegra con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura».

Aunque prácticamente cada línea de esta canción iba dirigida al ex futbolista español, millones de personas captaron otras indirectas.

No había que ser fiel admirador de la cantante colombiana para darse cuenta que este tema estaba dedicado a su ex pareja, Gerard Piqué.

En otra parte de esta canción, y tal vez de las frases más recordadas, la cantante dice que «las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan».

«Al parecer el suegro era administrador de ella», «Esa deuda no es de ella sola, él y su familia se lavaron las manos en el asunto», se puede leer en más comentarios.

«El suegro era su contador en España»

Asimismo, otros usuarios aseguraban que Joan Piqué era el contador de Shakira en España, su lugar de residencia junto a Gerard Piqué y sus dos hijos.

Cabe recordar que hace apenas unas semanas la cantante colombiana se le fue con todo a su ex suegro en el tema El jefe, el cual canta junto a Fuerza Regida.

En una parte de este tema, la artista dice: «Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura, pero ahí sigue mi ex suegro que no pisa sepultura».

Hasta el momento, tras revelarse las acusaciones de Hacienda a Shakira en España, ni Joan ni Gerard Piqué han emitido declaración alguna.