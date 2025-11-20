Acumulado Powerball alcanza 629 millones ¿Qué harías si eres el ganador?

El acumulado de Powerball alcanza 629 millones

El pago final depende de impuestos federales y estatales

Los ganadores deben planear con cuidado antes de decidir cómo cobrar

El premio mayor de Powerball volvió a crecer después de que ningún boleto coincidiera con los seis números del sorteo del miércoles.

El acumulado llegó a 629 millones, convirtiéndose en uno de los premios más altos del año, según Forbes.

Sin embargo, el monto final que recibe el ganador es mucho menor debido a impuestos y deducciones obligatorias.

Con un nuevo sorteo en camino, miles de jugadores esperan convertirse en millonarios de un día para otro.

Acumulado de Powerball: así funciona el monto real del premio

El acumulado de Powerball aumentó desde los 570 millones previos hasta 629 millones. La lotería ofrece dos formas de cobro:

Pago anual en 30 cuotas .

. Pago único de 294,5 millones.

La opción de pago único es la más popular, pero también es la que recibe más impacto fiscal.

Tras la retención federal del 24 %, el monto disminuye a 223,8 millones.

Dependiendo del nivel de ingresos, podría aplicarse una tasa marginal de hasta 37 %, reduciendo la cifra a unos 185,5 millones.