Acumulado Powerball alcanza 629 millones ¿Qué harías si eres el ganador?
Publicado el 11/20/2025 a las 10:45
- El acumulado de Powerball alcanza 629 millones
- El pago final depende de impuestos federales y estatales
- Los ganadores deben planear con cuidado antes de decidir cómo cobrar
El premio mayor de Powerball volvió a crecer después de que ningún boleto coincidiera con los seis números del sorteo del miércoles.
El acumulado llegó a 629 millones, convirtiéndose en uno de los premios más altos del año, según Forbes.
Sin embargo, el monto final que recibe el ganador es mucho menor debido a impuestos y deducciones obligatorias.
Con un nuevo sorteo en camino, miles de jugadores esperan convertirse en millonarios de un día para otro.
Acumulado de Powerball: así funciona el monto real del premio
El acumulado de Powerball aumentó desde los 570 millones previos hasta 629 millones. La lotería ofrece dos formas de cobro:
- Pago anual en 30 cuotas.
- Pago único de 294,5 millones.
La opción de pago único es la más popular, pero también es la que recibe más impacto fiscal.
- Tras la retención federal del 24 %, el monto disminuye a 223,8 millones.
Dependiendo del nivel de ingresos, podría aplicarse una tasa marginal de hasta 37 %, reduciendo la cifra a unos 185,5 millones.
Premio mayor de Powerball: qué pasa con impuestos y deducciones
Si el ganador elige el esquema de anualidades, cada pago sería de unos 21 millones.
Pero tras la tasa marginal del 37 %, el ingreso anual quedaría en aproximadamente 13,2 millones.
Además, el estado de residencia modifica el monto total: Nueva York aplica un impuesto de hasta 10,9 %, mientras que otros, como Texas, Florida o California, no gravan premios de lotería.
Estos detalles pueden cambiar significativamente cuánto dinero recibe realmente un ganador.
Impacto en la comunidad latina
La lotería es una tradición entre muchos latinos que sueñan con mejorar su calidad de vida o ayudar a familiares en sus países de origen.
- Sin embargo, pocos conocen las reducciones que realmente disminuyen el monto final.
Entender cómo funcionan los impuestos y los tipos de cobro permite tomar decisiones inteligentes y evitar sorpresas desagradables.
Ganar un premio de este tamaño también implica manejar la noticia con discreción y buscar asesoría profesional para no poner en riesgo la seguridad financiera.
Consejos clave para los posibles ganadores
Los textos fuente muestran los aspectos esenciales a considerar:
- El pago único ofrece control total del dinero, pero es el más afectado por impuestos.
- Las anualidades pueden ser una opción estable a largo plazo.
- Elegir dónde cobrar y en qué estado se reside es determinante.
- Evaluar con calma antes de anunciar el premio públicamente.
Qué sigue
El próximo sorteo se realizará el sábado 22 de noviembre.
Si surge un ganador, deberá decidir entre pago único o anualidades.
Si no aparece ninguno, el acumulado seguirá aumentando. Comprender el proceso de impuestos y deducciones prepara a los jugadores para evitar errores y asegurar un manejo responsable del premio.