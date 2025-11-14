EE.UU. flexibiliza aranceles para Argentina, Ecuador y El Salvador

EE.UU. reduce aranceles regionales

Cuatro países latinoamericanos beneficiados

Nuevos acuerdos comerciales anunciados

Segun informa la agencia EFE, Estados Unidos anunció esta semana una serie de acuerdos comerciales que beneficiarán a Argentina, El Salvador, Ecuador y Guatemala.

Los pactos incluyen reducción de aranceles sobre bienes importados desde estos países.

La medida refleja la buena sintonía diplomática entre el Gobierno de Trump y las cuatro naciones.

Cada acuerdo contiene cláusulas específicas según el tipo de producto y la relación comercial con EE.UU.

Eliminación parcial de aranceles y tensiones ganaderas

En el caso argentino, EE.UU. eliminará parte del arancel recíproco del 10 %.

Los productos exentos serán recursos naturales no disponibles en territorio estadounidense y artículos farmacéuticos sin patente.

Ambos países acordaron mejorar el acceso bilateral a sus mercados de carne de vacuno.

El anuncio generó protestas entre ganaderos estadounidenses que temen perder competitividad frente a Argentina.