EE.UU. flexibiliza aranceles para Argentina, Ecuador y El Salvador
Publicado el 11/13/2025 a las 21:23
- EE.UU. reduce aranceles regionales
- Cuatro países latinoamericanos beneficiados
- Nuevos acuerdos comerciales anunciados
Segun informa la agencia EFE, Estados Unidos anunció esta semana una serie de acuerdos comerciales que beneficiarán a Argentina, El Salvador, Ecuador y Guatemala.
Los pactos incluyen reducción de aranceles sobre bienes importados desde estos países.
La medida refleja la buena sintonía diplomática entre el Gobierno de Trump y las cuatro naciones.
Cada acuerdo contiene cláusulas específicas según el tipo de producto y la relación comercial con EE.UU.
Eliminación parcial de aranceles y tensiones ganaderas
En el caso argentino, EE.UU. eliminará parte del arancel recíproco del 10 %.
Los productos exentos serán recursos naturales no disponibles en territorio estadounidense y artículos farmacéuticos sin patente.
Ambos países acordaron mejorar el acceso bilateral a sus mercados de carne de vacuno.
El anuncio generó protestas entre ganaderos estadounidenses que temen perder competitividad frente a Argentina.
Acuerdos arancelarios EE.UU. incluyen beneficios para Ecuador
Para Ecuador, Washington eliminará aranceles del 15 % aplicados a productos que no pueden producirse naturalmente en Estados Unidos.
Entre ellos destacan el banano y el cacao, pilares de la exportación ecuatoriana.
Como parte del acuerdo, Ecuador reducirá aranceles a maquinaria, productos de salud, TIC, químicos y motores.
Ciertos productos agrícolas estadounidenses también recibirán beneficios arancelarios.
El Salvador y Guatemala ajustan barreras y exenciones
El Salvador verá eliminados los aranceles estadounidenses sobre productos no disponibles en el país norteamericano.
A cambio, se comprometió a simplificar requisitos regulatorios para exportaciones de EE.UU.
Además, se dispuso evitar nuevas barreras no arancelarias a productos agrícolas estadounidenses.
Guatemala obtendrá exenciones del arancel del 10 % para bienes que EE.UU. no produce en abundancia.
Guatemala celebra impacto del DR-CAFTA
El acuerdo menciona que determinados textiles y confecciones guatemaltecas estarán exentos si cumplen requisitos del DR-CAFTA.
Presidente Bernardo Arévalo de León afirmó que más del 70 % de las exportaciones de Guatemala a EE.UU. tendrán arancel cero.
El dato es clave porque EE.UU. es su segundo socio comercial más importante.
Gobierno guatemalteco considera que esto fortalecerá sectores productivos que dependen del acceso preferencial al mercado estadounidense.