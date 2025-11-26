Trump revela avances ‘significativos’ en las negociaciones entre Ucrania y Rusia
Publicado el 11/25/2025 a las 19:12
- Trump anuncia avances decisivos
- Ucrania acepta propuesta inicial
- Negociaciones entran fase final
Segun informa b1047, El presidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos, Ucrania y Rusia están “muy cerca de un acuerdo” para poner fin a la guerra, después de reportes que indican que Kiev aceptó una propuesta de paz.
Trump hizo el anuncio durante la tradicional ceremonia presidencial de indulto a pavos en la Casa Blanca por el Día de Acción de Gracias, donde destacó que “se está progresando” en el proceso.
La actualización del presidente llegó horas después de que un funcionario estadounidense asegurara que Ucrania había aceptado un plan de paz con Rusia y que solo quedaban “detalles menores” por resolver.
Ese funcionario, un secretario del Ejército estadounidense presente en Abu Dabi durante reuniones con representantes rusos, sostuvo que ambas partes habían llegado a un acuerdo de paz preliminar.
Funcionarios confirman entendimiento preliminar
President Trump says «we’re getting very close to a deal» to end the war between Ukraine and Russia. «I think we’re making progress,» he said Tuesday afternoon.
Earlier, a U.S. official told CBS News that Ukraine’s government had «agreed to a peace deal» brokered by the Trump… pic.twitter.com/MQluFRzwbb
— CBS News (@CBSNews) November 25, 2025
El secretario de seguridad nacional ucraniano, Rustem Umerov, confirmó que las delegaciones involucradas alcanzaron un “entendimiento común” sobre los puntos centrales del acuerdo discutido.
Umerov agradeció las reuniones celebradas en Ginebra entre las delegaciones ucraniana y estadounidense y destacó los esfuerzos del presidente Trump para avanzar hacia el fin del conflicto.
El funcionario ucraniano señaló que ahora cuentan con el apoyo de socios europeos para los pasos siguientes del proceso de negociación.
También expresó que esperan coordinar una visita del presidente de Ucrania a Estados Unidos en noviembre para cerrar los puntos finales del acuerdo junto al presidente Trump.
Reuniones clave en Abu Dabi y Ginebra
We appreciate the productive and constructive meetings held in Geneva between the Ukrainian and U.S. delegations, as well as President Trump’s steadfast efforts to end the war.
Our delegations reached a common understanding on the core terms of the agreement discussed in…
— Rustem Umerov (@rustem_umerov) November 25, 2025
Los informes sobre el avance del acuerdo coincidieron con la finalización de negociaciones entre funcionarios estadounidenses y rusos en Abu Dabi esta misma semana.
El secretario del Ejército, Dan Driscoll, se reunió con la delegación rusa el 24 de noviembre y se esperaba que las conversaciones continuaran el día siguiente.
Un portavoz del Ejército estadounidense, el teniente coronel Jeff Tolbert, indicó que las conversaciones estaban avanzando y que “seguían optimistas” sobre el proceso.
Tolbert añadió que Driscoll estaba completamente alineado con la Casa Blanca y con otras agencias estadounidenses mientras las negociaciones seguían su curso.
Ucrania ajusta puntos del plan original
Además de los diálogos entre Washington y Moscú, se reportó la presencia de una delegación ucraniana en Abu Dabi en contacto directo con Driscoll.
Kiev afirmó públicamente que esperaba acordar el plan final con Trump tras señalar que había logrado introducir cambios en la propuesta inicial.
Según autoridades ucranianas, el primer borrador habría otorgado demasiado espacio a las demandas rusas, lo que generó resistencia entre aliados europeos y dentro de Ucrania.
La revisión del plan habría buscado corregir esos puntos y alcanzar un marco más equilibrado entre las necesidades de ambas partes.
Acuerdo de paz Ucrania Rusia entra en fase técnica
Medios estadounidenses reportaron que Ucrania y Estados Unidos estaban iniciando un trabajo más detallado con Rusia sobre un plan de paz compuesto por 28 puntos.
Ambas delegaciones confirmaron avances significativos y hablaron de un marco actualizado y refinado que aún no se ha divulgado públicamente.
El comunicado conjunto obtenido por NBC News reconoció ese progreso, aunque sin ofrecer detalles específicos sobre los elementos más sensibles del acuerdo.
El contenido del documento propuesta sigue sin conocerse por completo debido a la confidencialidad de algunas áreas aún en negociación.
Zelenskyy reconoce presiones y decisiones difíciles
Trump también comentó sobre las conversaciones en una publicación en Truth Social, donde sugirió que “algo bueno podría estar sucediendo” pese a pedir cautela.
El presidente fijó públicamente una fecha límite para el 27 de noviembre, esperando que las negociaciones puedan cerrarse antes de esa fecha.
Por su parte, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, confirmó que discutió la propuesta con los líderes de Francia, Reino Unido y Alemania.
Zelenskyy afirmó que valora los esfuerzos de Estados Unidos, del presidente Trump y de su equipo para poner fin a la guerra.