Trump revela avances ‘significativos’ en las negociaciones entre Ucrania y Rusia

Trump anuncia avances decisivos

Ucrania acepta propuesta inicial

Negociaciones entran fase final

Segun informa b1047, El presidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos, Ucrania y Rusia están “muy cerca de un acuerdo” para poner fin a la guerra, después de reportes que indican que Kiev aceptó una propuesta de paz.

Trump hizo el anuncio durante la tradicional ceremonia presidencial de indulto a pavos en la Casa Blanca por el Día de Acción de Gracias, donde destacó que “se está progresando” en el proceso.

La actualización del presidente llegó horas después de que un funcionario estadounidense asegurara que Ucrania había aceptado un plan de paz con Rusia y que solo quedaban “detalles menores” por resolver.

Ese funcionario, un secretario del Ejército estadounidense presente en Abu Dabi durante reuniones con representantes rusos, sostuvo que ambas partes habían llegado a un acuerdo de paz preliminar.

Funcionarios confirman entendimiento preliminar

President Trump says «we’re getting very close to a deal» to end the war between Ukraine and Russia. «I think we’re making progress,» he said Tuesday afternoon. Earlier, a U.S. official told CBS News that Ukraine’s government had «agreed to a peace deal» brokered by the Trump… pic.twitter.com/MQluFRzwbb — CBS News (@CBSNews) November 25, 2025



El secretario de seguridad nacional ucraniano, Rustem Umerov, confirmó que las delegaciones involucradas alcanzaron un “entendimiento común” sobre los puntos centrales del acuerdo discutido.

Umerov agradeció las reuniones celebradas en Ginebra entre las delegaciones ucraniana y estadounidense y destacó los esfuerzos del presidente Trump para avanzar hacia el fin del conflicto.

El funcionario ucraniano señaló que ahora cuentan con el apoyo de socios europeos para los pasos siguientes del proceso de negociación.

También expresó que esperan coordinar una visita del presidente de Ucrania a Estados Unidos en noviembre para cerrar los puntos finales del acuerdo junto al presidente Trump.