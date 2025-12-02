Buscar
Aprieta "Enter" para buscar o "ESC" para cerrar.
Inicio » Dinero » Acuerdo laboral entre Starbucks y la ciudad de NY beneficiará a más de 15.000 trabajadores

Acuerdo laboral entre Starbucks y la ciudad de NY beneficiará a más de 15.000 trabajadores

Miles de trabajadores de Starbucks recibirán compensación tras violaciones laborales detectadas en NY bajo un amplio acuerdo laboral.
Por 
2025-12-02T17:02:28+00:00
Suscríbete a Nuestro Boletín
Recibe por email las noticias más destacadas
FOTO: Shutterstock

Publicado el 12/02/2025 a las 12:02

  • El acuerdo laboral de Starbucks con la ciudad de NY pagará más de $38 millones.
  • Más de 15.000 empleados recibirán compensación.
  • La ciudad de Nueva York refuerza protecciones laborales.

Starbucks alcanzó un acuerdo millonario con la ciudad de Nueva York tras confirmarse más de medio millón de violaciones laborales relacionadas con recortes de horarios y falta de previsibilidad, según comunicado oficial.

La restitución beneficiará a más de 15.000 empleados por hora.

El caso muestra la importancia de hacer valer los derechos laborales en sectores donde la variación de horarios afecta directamente los ingresos y la estabilidad económica de miles de trabajadores.

Un histórico Acuerdo laboral de Starbucks en NYC

El Acuerdo laboral de Starbucks surge tras una investigación de varios años realizada por el DCWP, que reveló más de 500.000 violaciones de la Ley de Semana Laboral Justa.

Más de 300 tiendas redujeron horarios arbitrariamente, impidieron que empleados accedieran a tiempo completo y no ofrecieron horarios predecibles.

El acuerdo exige que Starbucks pague 35.5 millones de dólares en restitución y 3.4 millones en sanciones civiles.

La mayoría de los empleados recibirá 50 dólares por cada semana trabajada entre julio de 2021 y julio de 2024.

Impacto en los trabajadores de Starbucks y la comunidad latina

Miles de trabajadores de Starbucks en la ciudad son latinos que dependen de ingresos estables y horarios previsibles.

La reducción arbitraria de horas afecta la posibilidad de cubrir vivienda, alimentación y transporte, especialmente en una ciudad con alto costo de vida como Nueva York.

Para quienes han trabajado en Starbucks durante años, la compensación reconoce formalmente que la inestabilidad laboral tuvo consecuencias directas.

También impulsa un precedente que puede fortalecer la protección laboral en otros sectores donde la comunidad latina está sobrerrepresentada.

Qué dicen las autoridades

El alcalde Adams afirmó: “No importa el tamaño de su negocio ni sus ingresos, si viola los derechos de nuestros trabajadores, pagará las consecuencias”.

El comisionado Mayuga añadió: “Todos los trabajadores merecen un trato digno, y nos enorgullece defender a nuestros vecinos cuando una empresa multimillonaria como Starbucks decide violar sistemáticamente los derechos de sus empleados”.

Qué sigue

Los pagos comenzarán este invierno.

Quienes hayan sufrido violaciones después del 7 de julio de 2024 podrán presentar una queja ante el DCWP.

El acuerdo laboral de Starbucks también obliga a la empresa a cumplir estrictamente con la ley en adelante.

Para miles de trabajadores de Starbucks, esto representa no solo una compensación económica, sino un reconocimiento de sus derechos y un precedente para futuras acciones dentro del sector de servicios.

Etiquetas: , , , ,
Artículo relacionado
Regresar al Inicio
Artículos Relacionados
temporada de impuestos en EEUU

Prepárate para la temporada de impuestos de 2026: lo que debes saber
envío de dinero desde Estados Unidos

Gobierno de Trump vigilará envíos de dinero desde EE.UU. ¿Qué significa para los latinos?
cotización del dólar en méxico

Cotización del dólar en México: cambios del día
préstamo personal para consolidar deudas

¿Un préstamo personal puede ayudar a consolidar deudas y ahorrar dinero?
políticas económicas de Trump

Gobierno de Trump dice que pronto sentirás un «alivio» en tu bolsillo ¿Será verdad?