Acuerdo laboral entre Starbucks y la ciudad de NY beneficiará a más de 15.000 trabajadores

El acuerdo laboral de Starbucks con la ciudad de NY pagará más de $38 millones.

Más de 15.000 empleados recibirán compensación.

La ciudad de Nueva York refuerza protecciones laborales.

Starbucks alcanzó un acuerdo millonario con la ciudad de Nueva York tras confirmarse más de medio millón de violaciones laborales relacionadas con recortes de horarios y falta de previsibilidad, según comunicado oficial.

La restitución beneficiará a más de 15.000 empleados por hora.

El caso muestra la importancia de hacer valer los derechos laborales en sectores donde la variación de horarios afecta directamente los ingresos y la estabilidad económica de miles de trabajadores.

Un histórico Acuerdo laboral de Starbucks en NYC

El Acuerdo laboral de Starbucks surge tras una investigación de varios años realizada por el DCWP, que reveló más de 500.000 violaciones de la Ley de Semana Laboral Justa.

Más de 300 tiendas redujeron horarios arbitrariamente, impidieron que empleados accedieran a tiempo completo y no ofrecieron horarios predecibles.

El acuerdo exige que Starbucks pague 35.5 millones de dólares en restitución y 3.4 millones en sanciones civiles.

La mayoría de los empleados recibirá 50 dólares por cada semana trabajada entre julio de 2021 y julio de 2024.