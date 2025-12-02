Acuerdo laboral entre Starbucks y la ciudad de NY beneficiará a más de 15.000 trabajadores
Publicado el 12/02/2025 a las 12:02
- El acuerdo laboral de Starbucks con la ciudad de NY pagará más de $38 millones.
- Más de 15.000 empleados recibirán compensación.
- La ciudad de Nueva York refuerza protecciones laborales.
Starbucks alcanzó un acuerdo millonario con la ciudad de Nueva York tras confirmarse más de medio millón de violaciones laborales relacionadas con recortes de horarios y falta de previsibilidad, según comunicado oficial.
La restitución beneficiará a más de 15.000 empleados por hora.
El caso muestra la importancia de hacer valer los derechos laborales en sectores donde la variación de horarios afecta directamente los ingresos y la estabilidad económica de miles de trabajadores.
Un histórico Acuerdo laboral de Starbucks en NYC
El Acuerdo laboral de Starbucks surge tras una investigación de varios años realizada por el DCWP, que reveló más de 500.000 violaciones de la Ley de Semana Laboral Justa.
Más de 300 tiendas redujeron horarios arbitrariamente, impidieron que empleados accedieran a tiempo completo y no ofrecieron horarios predecibles.
El acuerdo exige que Starbucks pague 35.5 millones de dólares en restitución y 3.4 millones en sanciones civiles.
La mayoría de los empleados recibirá 50 dólares por cada semana trabajada entre julio de 2021 y julio de 2024.
Impacto en los trabajadores de Starbucks y la comunidad latina
Miles de trabajadores de Starbucks en la ciudad son latinos que dependen de ingresos estables y horarios previsibles.
La reducción arbitraria de horas afecta la posibilidad de cubrir vivienda, alimentación y transporte, especialmente en una ciudad con alto costo de vida como Nueva York.
New York City Mayor-elect Zohran Mamdani and Vermont US Senator Bernie Sanders joined striking baristas in Brooklyn, on the same day the city and Starbucks agreed to a separate local $38 million labor settlement pic.twitter.com/9Uo6Q4yUeX
— Reuters (@Reuters) December 2, 2025
Para quienes han trabajado en Starbucks durante años, la compensación reconoce formalmente que la inestabilidad laboral tuvo consecuencias directas.
También impulsa un precedente que puede fortalecer la protección laboral en otros sectores donde la comunidad latina está sobrerrepresentada.
Qué dicen las autoridades
El alcalde Adams afirmó: “No importa el tamaño de su negocio ni sus ingresos, si viola los derechos de nuestros trabajadores, pagará las consecuencias”.
El comisionado Mayuga añadió: “Todos los trabajadores merecen un trato digno, y nos enorgullece defender a nuestros vecinos cuando una empresa multimillonaria como Starbucks decide violar sistemáticamente los derechos de sus empleados”.
Qué sigue
Los pagos comenzarán este invierno.
Quienes hayan sufrido violaciones después del 7 de julio de 2024 podrán presentar una queja ante el DCWP.
El acuerdo laboral de Starbucks también obliga a la empresa a cumplir estrictamente con la ley en adelante.
Para miles de trabajadores de Starbucks, esto representa no solo una compensación económica, sino un reconocimiento de sus derechos y un precedente para futuras acciones dentro del sector de servicios.