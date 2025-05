Tensión legal por acuerdo entre IRS y DHS sobre información de inmigrantes

Una juez federal ha rechazado la solicitud de bloquear un acuerdo entre el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y el Departamento de Seguridad Interna (DHS) de Estados Unidos, lo que supone una victoria para el gobierno del presidente Donald Trump.

El acuerdo permite a las autoridades de inmigración acceder a la información de inmigrantes sujetos a deportación.

La juez Dabney Friedrich, designada por Trump, emitió su fallo en el distrito de Columbia, donde determinó que las organizaciones proinmigrantes que demandaron al gobierno no pudieron demostrar que el acuerdo violaba la ley.

Las asociaciones que iniciaron la demanda, como el Centro de Trabajadores Unidos y Somos Un Pueblo Unido, argumentan que el pacto infringe la ley de protección de confidencialidad de los contribuyentes, que prohíbe compartir información sin una orden judicial.

A federal judge on Monday refused to block the Internal Revenue Service from sharing immigrants’ tax data with Immigration and Customs Enforcement to identify and deport people illegally in the U.S.https://t.co/Z7jFKNuArt

— ABC 7 Amarillo (@ABC7Amarillo) May 13, 2025