Xochitl Gomez: 5 formas en las que está rompiendo barreras y causando sensación en el MCU

La actriz Xochitl Gomez acaba de ganar «Dancing with the Stars».

Descubre cómo está rompiendo barreras en la pantalla grande.

Ella es una estrella del MCU.

Xochitl Gomez es una joven actriz que está haciendo rápidamente un nombre para sí misma en Hollywood, especialmente con su reciente entrada al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés).

Su casting como America Chavez en Doctor Strange in the Multiverse of Madness marca un hito significativo, tanto para su carrera como para la representación en películas de superhéroes.

Este papel coloca a Gomez en la vanguardia de una nueva ola de superhéroes diversos, resaltando el compromiso de Marvel con la inclusividad.

Pero antes de que sigas leyendo, te invitamos a escuchar el nuevo podcast Horóscopos y Astrología con Ricardo Villalobos, dando CLICK AQUÍ.

DA CLICK EN LA FOTO PARA ESCUCHAR EL PODCAST

La actriz comenzó su camino hacia la fama con una pasión por la actuación a una edad temprana, perfeccionada a través de diversos roles en películas y televisión.

Llamó la atención por primera vez con su interpretación de Dawn Schafer en la serie de Netflix The Baby-Sitters Club, un personaje celebrado por su conciencia social y opiniones progresistas.

La actuación de Gomez en la serie mostró su versatilidad como actriz y preparó el terreno para su éxito futuro.

Su habilidad para dar profundidad y autenticidad a sus personajes atrajo la atención de directores de casting y audiencias por igual, allanando su camino hacia roles más significativos.