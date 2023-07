Estefanía Villarreal, la ex RBD, sorprendió al mostrar su nueva figura y causó impactó en redes sociales. Pero antes de que continúes con la nota, te invitamos a escuchar nuestro podcast PASIÓN QUE MATA, por MundoNow. En cada episodio podrás adentrarte en los amores que se vuelven obsesión y un peligro. PARA ESCUCHAR PODCAST DA CLIC AQUÍ .

«El amor propio, el sentirme cómoda conmigo misma y nunca dejar de hacer lo que me gusta, poder mostrarle al mundo lo que vine a hacer, como la actuación donde puedo representar a muchas personas, puedo representar muchas causas, puedo hablar», señaló la modelo a la revista ‘Quién’. Archivado como: Estefanía Villarreal

Estefanía Villarreal: «Me inspiras tanto»

Tras darse a conocer la imagen de la actriz, los internautas no dudaron en hablar sobre su cambio y señalaron que fue un camino de disciplina y sobre todo esfuerzo lo que logró este cambio. Al igual, señalaron que se convirtió en una figura de apoyo y sobre todo, que puede mostrar a la industria que se deben romper los estereotipos. PARA VER FOTO DA CLIC AQUÍ

«Qué importante labor la tuya, representando quién eres, sin miedo. Tu valiente historia de disciplina y esfuerzo es inspiración. Qué regalo caminar junto a ti y ver cómo floreces», «Inspiración total», «Eres hermosa. No importan los cuerpos. Es hora de que la industria quite esos estereotipos», «He sido testigo de tu esfuerzo, dedicación y trabajo. ME INSPIRAS TANTO, gracias por regalarme fuerza», declararon.