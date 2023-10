Actriz mexicana se niega a irse de Israel en medio de la guerra

Actriz mexicana está en Israel.

Decisiones valientes en conflicto.

Revela los motivos para no irse.

La actriz mexicana Ximena Orozco es conocida por su participación en diversas producciones de Televisa, incluyendo la popular serie La Rosa de Guadalupe.

Pero últimamente se ha viralizado por su valiente decisión, que ha tomado en medio de la devastadora guerra que se vive en Israel.

A pesar de las difíciles circunstancias que enfrenta en el país, la actriz de 26 años, quien ahora ha adoptado el nombre de Hannah Abutbul, se ha negado a abandonar el país.

Ella vive en Israel y, según su testimonio, no busca irse por un poderoso motivo que la mantiene firme en su resolución.

Resistencia en Medio de la Guerra

Ximena Orozco ha participado en telenovelas y producciones como La Rosa de Guadalupe, Vecinos, Al Acecho del Leopardo y Por Siempre mi Amor.

Sin embargo, ahora ha compartido su experiencia a través de las redes sociales.

En un emotivo post en el que aparece junto a su hijo Benaia Shlomo, expresó:

«Cuando nos preguntan ¿Cómo estamos? No sé qué contestar… físicamente bien pero ¿por dentro? No, no bien.»