La joven actriz compartió: “Para mí lo más fuerte, que me asustó muchísimo fue lo del dedo que, gracias a Dios ya estoy libre, ya supimos qué era, porque no sabíamos qué era: Era un virus que mutaba a cáncer, por eso me regresó. Gracias a Dios lo pasé… Entra y el doctor me dice: ‘Grettell, no te puedo hacer nada, porque se expandió en 15 días’ y yo así de ¿cómo?, imagínate, me dio un ataque de pánico. La palabra es muy fuerte, bajé 5 kilos en una semana”.

Sin poder contener el llanto, la joven artista aseguró que todo esto ya quedó atrás: “Resulta que lo que tenía es un virus que agarré en una manicure, porque yo tenía llamado y yo iba con cualquier persona, ¿dónde lo agarré?, quién sabe. Gracias a Dios dimos que era un virus, sí había la posibilidad de cortarme esta parte del dedo (la punta), la cirugía duró 4 horas, me hicieron injerto del mismo dedo, me cortaron la cuarta parte de la uña, todo quedó perfecto. Ya está, tuve que hacerme láser y me hice quimio, como había quedado alguna cosita, pero gracias a Dios ya estoy dada de alta”.

Victoria Ruffo acompañó a Grettell Valdez en este proceso

“Se me hacían llaguitas y cuando se me mojaba el dedo me dolía. Fui con un dermatólogo, lo tratamos como mezquino, no se me quitó, como verruga, no, no es verruga. Pasan dos años o más y un amigo me manda con un dermatólogo y me dice: ‘Te voy a hacer una biopsia’, hacen la biopsia y resulta que era cáncer, de ahí me manda con un oncólogo, me acuerdo que me acompañó Victoria Ruffo a quien quiero como una madre”, expresó Grettell Valdez

Luego de que su cirujano le asegurara que no perdería el dedo, la actriz quedó más tranquila. ¿La solución? Un injerto. La artista nacida el 7 de julio de 1976 en Querétaro reveló hace una semana a la revista Q que el tema de su dedo ya había quedado atrás: "No pasó nada, ya no me acuerdo"