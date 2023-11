La actriz Marilyn Patiño de ‘Sin senos no hay paraíso’ habla de su situación económica

Busca el apoyo de seguidores

«Estoy durmiendo en un colchón en el piso, así estoy y no me avergüenza decirle al mundo que estoy pasando necesidades», dijo en el video publicado en sus redes sociales.

«No me da miedo, no tengo ni un peso, no me da pena», afirmó sin vergüenza alguna en su publicación, contando la manera en que saca adelante a sus hijos.

«Esto es lo que me toca vivir. Recibo ropa, juguetes, cama… Lo que me quieran regalar. Si es con amor, bienvenido», dijo a sus seguidores mediante el video en sus historias, pidiendo apoyo.

Para ver el video publicado por la actriz Marilyn Patiño en sus historias de Instagram, da clic AQUÍ.