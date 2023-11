Greta Cervantes, actriz de Televisa, rompe en llanto tras recibir mensajes de odio

A través de sus historias (mismas que ya no se encuentran disponibles en su Instagram) fue que la artista estalló con contundente mensaje.

Pero no solo eso, sino que ha recibido frecuentes mensajes dirigidos a la familia de su esposo, por lo que decidió poner un alto.

Mensaje contundente en redes sociales

La que fuera rostro de varios capítulos de ‘La Rosa de Guadalupe’, aseguró en sus videos que está totalmente en contra de la guerra.

Pidió de la forma más atenta y rota en llanto que pararan los mensajes llenos de odio hacia su ahora familia israelí.

«Que hubo followers, ¿Cómo están? Sé que he andado desaparecida de todos lados en las redes sociales», comenzó diciendo.

«Es por qué no he estado teniendo muchos mensajes positivos, he estado recibiendo muchísimo hate en todas mis redes sociales», compartió.