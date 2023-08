«Pero nunca quedamos en qué seña les iba hacer si ya no podía más», comentó la actriz durante su entrevista en Pinky Promise.

Los hechos sucedieron mientras filmaba una escena para la telenovela ‘La que no podía amar’, producida por José Alberto Castro en 2012.

Laactriz mexicana Ana Brenda Contreras, famosa por su participación en exitosas telenovelas como ‘La que no podía amar’ y ‘Teresa’, se sinceró.

¡Casi acaba en tragedia!

La corriente del río demostró ser mucho más poderosa de lo esperado, y la actriz comenzó a sentir que estaba a punto de ahogarse.

A pesar de sus intentos de comunicarse con el equipo de producción, sus señales de auxilio fueron confundidas con actuación.

«Les hacía señas como de ya, me estoy ahogando y creían que era actuación, ese sentimiento de decir ya mejor me dejo y que me lleve la corriente, lo tuve», relató Contreras.

La actriz describió cómo, en medio de su desesperación, llegó a considerar la posibilidad de entregarse a la corriente del río.