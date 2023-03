Durante casi un mes no se supo nada sobre la estrella de las telenovelas, por lo que se comenzó a especular en las redes sociales. Algunos usuarios pensaban lo peor, ya que el terremoto del pasado 6 de febrero en Turquía dejó miles de muertos y la actriz es originaria de ese país.

De igual manera, mencionó que nunca ha estado desaparecida, solamente se mantuvo en su domicilio para recuperarse de la lesión sufrida. De igual manera, la intérprete, de 42 años mencionó a la periodista que no quiso preocupar a nadie y aseguró que no es una celebridad que utiliza muchos las redes. Archivado como: Actriz Cansu Dere reaparece

Fue la misma Cansu Dere quien le dijo a los medios la razón por la cual se mantenía como desaparecida, la actriz turca reveló que se está recuperando de un accidente doméstico en el que se fracturó el pie derecho. “Es una fractura de talón lo que provocó que la actriz no saliera de su casa hasta recuperarse por completo. Ahora se encuentra concentrada en sus nuevos proyectos”, afirmó la reportera, según el portal Hola .

Rompe el silencio

“No quise preocupar a nadie. De todos modos, no soy alguien que use mucho las redes sociales. Por otro lado, quiero usar Instagram como un álbum en el que comparto mis momentos felices”, ha dicho la actriz, revelando la verdad por la cual no sabía nada de ella.

Cabe mencionar que la última publicación de la bella actriz fue desde principios del mes de enero, desde ese entonces no volvió a compartir nada en sus cuentas. Por lo que de inmediato se comenzó a especular sobre una supuesta muerte, ya que es originaria de Turquía y se pensaba lo peor. Archivado como: Actriz Cansu Dere reaparece