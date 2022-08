¿Qué harán con el cuerpo de la actriz?

Antes del incidente, varias cámaras de seguridad la grabaron conduciendo de manera temeraria por una zona residencial. De hecho, se vio implicada en dos accidentes al chocar primero contra un auto y después contra un garaje del que huyó mientras un vecino le gritaba, según se aprecia en un video difundido en internet.

Heche, de 53 años, que mantuvo sonadas relaciones con la actriz Ellen DeGeneres y el actor James Tupper, saltó a la fama a finales de la década de 1980 con su retrato de Vicky Hudson y Marley Love en la telenovela “Another World”, por la que ganó un Emmy. Luego protagonizó varias películas independientes – “Psycho” (1998), “I Know What You Did Last Summer” (1997), “Six Days, Seven Nights” (1998) – y llegó a estar nominada a un Tony por la obra de Broadway “Twentieth Century”.