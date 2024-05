¿Todo fue una farsa? La actriz Alina Lozano hace confesión sobre su embarazo

Alina Lozano y su pareja Jim Velásquez, anunciaron con entusiasmo su embarazo, pero todo parece indicar que este feliz acontecimiento no era más que una ilusión.

Según explicó, en una ecografía reciente no se detectó la presencia del bebé, lo que llevó a la conclusión de que el embarazo no era real.

Anuncio sobre el embarazo de Alina Lozano

Esta situación, según los médicos, podría deberse a falsos positivos generados por hormonas utilizadas durante el proceso de fertilización.

«El proceso fue exitoso, el tema es que según nos explicaba el doctor hay falsos positivos», comenzó argumentando la actriz.

«Y el nuestro fue un caso así, es decir, la prueba casera y de sangre salió positiva, el doctor había dicho que esperáramos un poco porque le parecía prematuro», dijo.

«En la ecografía no salió absolutamente nada, no hay bebé. Vuelvo y les aclaro: no perdimos el bebé», afirmó la artista colombiana.