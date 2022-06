Actores que tuvieron acercamiento con los más peligrosos capos

Sin embargo, en reportes del diario Milenio la traición de Sean Peann, quien le contó a Rolling Stone sobre el acercamiento, la puso en peligro, obligandola a alejarse de México por mucho tiempo. “Joaquín El Chapo Guzmán me eligió como película en su vida porque me considera valiente y sencilla y porque es fan mío desde La Reina del Sur”, dijo la actriz Kate del Castillo al The Newyorker.

Maurico Ochmann y su contacto con narcotraficantes

Recientemente, Mauricio Ochmann fue otra celebridad que se vio rodeada de narcotraficantes tras interpretar a “El Chema”, personaje nacido en El Señor de los Cielos. En una entrevista con Yordi Rosado, desveló que tuvo miedo durante un inesperado encuentro en el que estuvo, sin embargo dijo que los hombres lo trataron bien. Después de un tiempo, se enteró de que el traficante de drogas que conoció había muerto.

Mientras esperaba en una gasolinera dentro del auto a un chófer que lo transportaba a un evento, Mauricio cuenta que lo arribaron unos hombres, diciéndole: “El patrón lo quiere conocer”, y sin titubear para no demostrar el pánico que sentía, accedió. “Chema, me dice y me da un abrazo. Yo como palmera. Fue como platícanos tú quién eres y tal. Afortunadamente se portaron muy bien y todo. Yo no sabía quién era. De repente googleé y dije ‘ah órale este cuate, sí está pesado’ y después veo como a los dos tres meses, veo una noticia donde lo habían matado”, reveló el actor.