Actor del ‘Señor de los Cielos’ habla sobre su orientación sexual

Revela que por ser homosexual, se le cerraron muchas puertas

Decidió probar suerte en Estados Unidos

Actor del Señor de los Cielos orientación sexual. La serie de Telemundo ‘El Señor de los Cielos’ es quizás uno de los proyectos televisivos con mayor éxito dentro de la cadena hispana, y es por eso que las novedades que se dan a conocer sobre los famosos envueltos en el cast de la serie, no pasan para nada desapercibidos.

Más de 10 años tiene dicha serie, la cual a la fecha continúa sumando nuevas temporadas debido a la alta demanda de televidentes que la sintonizan. Sin embargo, en ésta ocasión te hablaremos de un actor en específico, quien ha tomado la decisión de hablar por primera vez de quién es y confirmar sospechas sobre diversos eventos que ha vivido.

Actor del Señor de los Cielos orientación sexual: Carlos Buelvas habla sobre la ‘discriminación’ que vivía

El actor colombiano Carlos Buelvas fue parte del elenco de ‘El Señor de los Cielos’ siendo uno de los actores más jóvenes en participar en el programa, protagonizando el papel de ‘Musaraña’, sin embargo, según sus propias declaraciones hechas en exclusiva en ‘Buen Día Colombia‘, ha sufrido ciertos actos discriminatorios debido a su orientación sexual.

«Ella me decía ‘el problema es que te ves muy gay. O sea yo no sé qué hacer contigo. Los directores del casting me dicen ‘te pedí el protagonista y llegó aquí una mariposa’. Y así fueron muchas, muchas, muchas veces. Muchas veces que me dijeron que no», reveló.