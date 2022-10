Pepe Suárez tuvo un ‘trago amargo’ al trabajar con Telemundo

El actor confesó que le hicieron una mala jugada

“Fue algo muy feo que viví”, el actor cuenta su experiencia

Pepe Suárez horrible trabajar Telemundo. Cuando escuchamos hablar de todos los proyectos que Telemundo tiene, generalmente lo relacionamos como una de las empresas más completas, con programas con muy buen recibimiento en cuestión de audiencia, etc, sin embargo, al parecer no todo es tan lindo como parece.

Telemundo es una cadena de Estados Unidos con bastantes años y un gran reconocimiento, pese a esto, el famoso productor, actor y comediante Pepe Suárez, habló en exclusiva de lo que fue formar parte de dicha cadena de televisión, y no dijo precisamente comentarios positivos.

Pepe Suárez horrible trabajar Telemundo: Fue a trabajar a Estados Unidos

Unos meses atrás, Pepe Suarez tuvo una conversación con la periodista Maxine Woodside para su show matutino “Todo para mujer” de Grupo Fórmula, en él, el actor tuvo una charla en donde contó su experiencia dentro de la cadena televisiva de origen americana.

El actor comenzó diciendo que se esperaba todo, menos trabajar en Estados Unidos. “Justamente saliendo de Televisa estaba en un programa cuando me hacen una invitación para ir a Estados Unidos. Y entonces al ver uno de mis personajes me hicieron una propuesta para quedarme, la verdad jamás me pasó por la mente trabajar en Estados Unidos, me llevé en los años que estuve ahí a más de mil personas”, dijo. Archivado como: Pepe Suárez horrible trabajar Telemundo