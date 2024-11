Tras luchar contra enfermedad, muere actor de The Walking Dead y One Tree Hill

El actor de series como The Walking Dead y One Tree Hill mantuvo una lucha contra el cáncer de páncreas.

Paul Teal interpretó a Josh en la serie adolescente One Tree Hill durante siete episodios.

Además de One Tree Hill y The Walking Dead, Paul Teal formó parte de filmes como Deep Water o Fear Street: 1978.

También, participó en la serie The Hunting Wives, que actualmente está en fase de postproducción.

Según reportó Milenio, el actor estuvo solamente en un episodio de The Walking Dead: The World Beyond en el 2020.

Aquí, interpretó al personaje de Walter.