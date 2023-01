“Se que no es una sorpresa, pero llevaba mucho tiempo cuestionándome, porqué a pesar de que llevaba intentando dejarlo claro tanto como he podido deliberadamente, nunca me he atrevido a decir las palabras tal cual”, prosiguió el también participante del programa de comedia ‘Me caigo de risa’.

El actor sentenció: “No podía tomar de la mano a mi novio por miedo de que nos hicieran algo”

Rápidamente, Jerry dio respuesta al cuestionamiento que él mismo se planteaba: “Y es porque siempre me sentí protegido al tener beneficio de la duda, ya que si no confirmaba que soy gay la gente que no me conoce no podía asegurarlo”, prosiguió.

“De esta forma no tendría que enfrentarme a sus prejuicios (de la gente desconocida). No podía tomar de la mano a mi novio por miedo de que nos hicieran algo”, destacó en su popular mensaje que ahora supera los 50 mil ‘me gusta’ en Instagram.