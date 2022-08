Pese a que Eulices no reveló de qué entrevista estaba hablando, el portal de Gossipvzla se encargó de revelar que habría sido en una en la que el protagonista de la serie de Netflix reveló sin tapujos que no volvería a trabajar con Eulices por ser presuntamente indisciplinado. Archivado como: Actor Eulices Alvarado relación.

José Eduardo Barreto asegura que no volvería a trabajar con Eulices Alvarado

“Yo no puedo con la indisciplina, no puedo con la falta de seriedad, con la falta de empatía con el trabajo en equipo. Yo no volvería a trabajar, y ya te dije por qué, con Eulices Alvarado. Yo estoy seguro, muy claro, que su problema no es ese el que comentó; pero él, su manager y yo, sabemos cuál es el verdadero problema, pero obviamente de eso no estarían dispuestos a hablar”, señaló en su momento José Eduardo Barreto.

Ante las declaraciones realizadas por el venezolano, los usuarios internautas no tardaron en acudir a los comentarios en la cuenta de La Sopa News quien recopiló las historias del actor, “Lo sospeche desde un principio”, “Tiene celos”, “No creo ese cuento”, “Bombazo, que decepción”, “Está terriblemente dolido”, “Que inmaduro, buscando protagonismo”, se puede leer. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ. Archivado como: Actor Eulices Alvarado relación.