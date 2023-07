Actor en la cárcel sufre pelea y lo resguardan (FOTOS)

Muestran su apoyo tras informe de Daniela Parra

Luego de que Daniela Parra brindara un pequeño mensaje a sus seguidores por medio de Twitter donde informaba el estado de su padre dentro del reclusorio, los comentarios no se hicieron esperar. En ellos se encontraban mensajes de apoyo para el actor y su hija.

«¡Gracias Danny! ¡Dile a tu papá que aquí estamos siempre apoyando hasta donde tope! ¡Fuerza pequeña guerrera! ¡Y cuida mucho tu salud , vibra en amor bien alto , porque el amor todo lo puede! ¡Confía!», «Mis mejores ánimos, me alegra mucho que el conflicto no tuviera escalas más lamentables para tu papá ni para nadie más. ¡Abrazos!», «Admiramos a tu papá por su trabajo actoral, su buena trayectoria y mis respeto para ti hermosa niña por todo lo que has luchado por tu papi, Dios te va a compensar con la salida de tu papi», «Ay Dani. Que preocupación de la situación de tu papi, pero Dios estará presente en todo momento, gracias por mantener informados», son algunos de los comentarios. Para ver la publicación da clic AQUÍ. Archivado: Actor en la cárcel sufre pelea