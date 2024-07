Actor de ‘Anchorman’ se declara culpable por asalto al Capitolio.

El actor Jay Johnston, conocido por su rol en «Anchorman» ha admitido su culpabilidad por su participación en el asalto al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021.

Johnston, figuró como el número 247 en la lista de violencia en el Capitolio del FBI.

Se entregó a las autoridades después de su identificación y contacto por la Oficina Nacional de Operaciones de Amenazas del FBI.

Estos hechos ocurrieron en marzo del año 2021.

Actor Jay Johnston, know for roles in «Anchorman» and «Bob’s Burgers» pleaded guilty on Monday to interfering with police officers during the Jan. 6, 2021 insurrection at the U.S. Capitol. pic.twitter.com/sL4LeX0arC

— CBS News (@CBSNews) July 9, 2024