Danny Masterson fue encontrado culpable en un nuevo juicio en la ciudad de Los Ángeles donde tres mujeres lo acusaron de haber sufrido violación por su parte. El tercer caso del que no pudieron llegar a un veredicto se trata de una de las exparejas de la estrella de ‘El Show de los 70’s’.

De acuerdo a la información recabada por The Associated Press, un jurado de siete mujeres y cinco hombres llegó al veredicto después de deliberar durante siete días repartidos en dos semanas donde encontraron culpable al actor de dos de tres cargos por violación.

El actor habría sido acusado por tres personas por el mismo delito, del cual ahora ha sido encontrado culpable de dos de los tres cargos por violación. El jurado llegó al veredicto después de deliberar durante siete días repartidos en dos semanas, de acuerdo a The Associated Press.

El tercer cargo señalaba que el actor de ‘El Show de los 70’s’ habría violado a una novia de mucho tiempo. De acuerdo a la información de The Associated Press, los miembros del jurado votaron 8-4 a favor de la condena en contra de Danny Masterson.

Este miércoles un jurado conformado por siete mujeres y cinco hombres llegó al veredicto en el que encontraban a Danny Masterson como culpable de dos de tres cargos de violación. El tercer cargo fue uno al que el jurado no logró llegar a un veredicto.

Danny Masterson fue sacado con esposas del tribunal

Luego de que Masterson fuera declarado culpable por los dos de los tres cargos de violación en su contra, fue sacado de la sala del tribunal esposado. El actor estadounidense permanecerá detenido y sin derecho a fianza hasta que reciba su sentencia.

De momento no se ha fijado una fecha para que Masterson reciba su sentencia, sin embargo el juz habría dicho al actor y sus abogados que regresaran a la corte el 4 de agosto para una audiencia. De acuerdo a The Associated Press el famoso podría enfrentar de 30 años hasta cadena perpetua.