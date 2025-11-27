Estudiantes se manifiestan en escuela por preocupaciones sobre la aplicación de la ley migratoria.

Huelga estudiantil en Catawba

Protesta pacífica en St. Stephens

Inquietud por actividad federal

Los estudiantes de la escuela secundaria St. Stephens participaron en una huelga pacífica el martes 25 de noviembre de 2025, aprovechando un período no instructivo para expresar sus preocupaciones sobre la reciente actividad de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos en el condado de Catawba.

Según confirmaron funcionarios escolares, la acción se llevó a cabo sin incidentes significativos y reflejó el creciente nerviosismo entre jóvenes y familias debido a las operaciones de inmigración federal que han ocurrido en la región durante la última semana.

Actividad federal en Catawba y protesta estudiantil

Las autoridades escolares señalaron que estaban al tanto del plan de los estudiantes y que mantuvieron comunicación interna para supervisar el desarrollo de la manifestación de manera ordenada.

TE PUEDE INTERESAR: Mueren los dos agentes de la Guardia Nacional que fueron baleados cerca de la Casa Blanca

El distrito no detalló el número de participantes, pero indicó que la asistencia se mantuvo estable durante el resto de la jornada y que la actividad académica no se vio interrumpida más allá del tiempo destinado por el estudiantado para la protesta.