Estudiantes se manifiestan en escuela por preocupaciones sobre la aplicación de la ley migratoria.
Publicado el 11/26/2025 a las 19:38
- Huelga estudiantil en Catawba
- Protesta pacífica en St. Stephens
- Inquietud por actividad federal
Los estudiantes de la escuela secundaria St. Stephens participaron en una huelga pacífica el martes 25 de noviembre de 2025, aprovechando un período no instructivo para expresar sus preocupaciones sobre la reciente actividad de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos en el condado de Catawba.
Según confirmaron funcionarios escolares, la acción se llevó a cabo sin incidentes significativos y reflejó el creciente nerviosismo entre jóvenes y familias debido a las operaciones de inmigración federal que han ocurrido en la región durante la última semana.
Actividad federal en Catawba y protesta estudiantil
Las autoridades escolares señalaron que estaban al tanto del plan de los estudiantes y que mantuvieron comunicación interna para supervisar el desarrollo de la manifestación de manera ordenada.
El distrito no detalló el número de participantes, pero indicó que la asistencia se mantuvo estable durante el resto de la jornada y que la actividad académica no se vio interrumpida más allá del tiempo destinado por el estudiantado para la protesta.
Respaldo institucional al compromiso cívico
✊🏫 El pasado 21 de noviembre, cientos de estudiantes de la escuela secundaria St. Stephens en Carolina del Norte, salieron de las aulas para protestar contra los operativos migratorios de @ICEgov y la Patrulla Fronteriza, entre las imágenes se observaron a… pic.twitter.com/1rldPEVKwq
— TV Migrante (@TvMigrante) November 25, 2025
En una declaración pública, las Escuelas del Condado de Catawba afirmaron que respetan el deseo de los estudiantes de expresar sus opiniones sobre temas que los afectan, subrayando que la participación cívica forma parte del plan de estudios del distrito cuando se realiza de manera pacífica y responsable.
El distrito destacó que agradece a los estudiantes por demostrar “un compromiso cívico respetuoso, independientemente de su opinión a favor o en contra de este tema tan complejo”, según indicó el comunicado.
Asimismo, reiteró su compromiso con la seguridad estudiantil, la colaboración con las familias y la creación de espacios donde cada niño pueda aprender, crecer y ser escuchado.
La declaración no mencionó medidas disciplinarias ni restricciones adicionales, enfatizando únicamente el valor educativo y formativo de las expresiones cívicas realizadas bajo parámetros de respeto y orden.
Supervisión y continuidad de la jornada escolar
Personal escolar y del distrito, junto con fuerzas del orden, estuvieron presentes durante la manifestación para garantizar la seguridad de los estudiantes y mantener la normalidad en el campus.
La presencia coordinada de estas autoridades permitió que la protesta se desarrollara sin incidentes y que la jornada escolar continuara según lo previsto.
Funcionarios escolares indicaron que la interrupción fue mínima y no alteró el funcionamiento general del centro educativo.
La protesta se produjo en un contexto de creciente ansiedad comunitaria por las recientes operaciones de inmigración federal en la zona, un factor que ha llevado a estudiantes y familias a manifestar inquietudes y a buscar espacios para expresar sus preocupaciones.