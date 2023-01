La nueva melodía de la cantante que al parecer hace alusión a lo que vivió con su ex pareja, el ex futbolista del Barcelona, generó gran controversia y aparentemente publicidad gratuita, que al parecer que no resultó lo que se esperaba para muchos, la canción incluye marcas como Rolex, Casio, Ferrari y Renault.

Acciones Casio Shakira: ¿QUÉ DICE LA CANCIÓN?

La canción dice lo siguiente: “No sé ni qué es lo que te pasó / ‘Tás tan raro que ni te distingo / Yo valgo por dos de 22 /Cambiaste un Ferrari por un Twingo Cambiaste un Rolex por un Casio / Vas acelera’o, dale despacio / Ah, mucho gimnasio / Pero trabaja el cerebro un poquito también”.

Y continúa: “Esto es pa’ que te mortifique’ / Mastique’ y trague’, trague’ y mastique’ / Yo, contigo, ya no regreso /Ni que me llores ni me supliquе’ / Entendí que no es culpa mía que te critiquen / Yo solo hago música / Perdón que te salpique / Me dejaste de vecina a la suegra / Con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda / Te creíste que me heriste y me volviste más dura / Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Archivado como: Acciones Casio Shakira