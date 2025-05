Boeing evita juicio penal en EE.UU. tras acuerdo millonario por accidentes del 737 MAX

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este viernes un acuerdo con Boeing que evita un juicio penal relacionado con los dos trágicos accidentes de sus aviones 737 MAX ocurridos en 2018 y 2019.

Ambos siniestros, registrados en Indonesia y Etiopía, dejaron un saldo fatal de 346 víctimas mortales y fueron atribuidos a fallos de diseño en el sistema MCAS del modelo.

Con este acuerdo, Boeing acepta su responsabilidad y se compromete a admitir una conspiración para obstruir e impedir la labor del Grupo de Evaluación de Aeronaves de la Administración Federal de Aviación (FAA).

El pacto también obliga a la empresa a destinar más de 1.100 millones de dólares en pagos, inversiones y multas.

