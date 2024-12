Tren choca con camión de bomberos en Florida dejando al menos 15 heridos

Por su parte, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) informó que aún está recopilando datos para determinar si abrirán una investigación formal sobre este caso.

Este cruce ferroviario ya ha sido escenario de tragedias anteriormente.

La NTSB actualmente investiga otros dos accidentes ocurridos este año en el mismo tramo de la ruta Brightline, donde murieron tres personas en incidentes separados.

El choque de este sábado pone nuevamente en debate la seguridad de los cruces ferroviarios y la infraestructura para evitar accidentes en rutas concurridas.

Train Collides with Fire Truck in Delray Beach, Injuring 15

A train has collided with a fire truck in Delray Beach, Florida.

The fire truck crew was responding to an emergency call on Saturday morning, leaving three firefighters and 12 passengers injured, authorities… pic.twitter.com/qyYZpnK4X4

— The Politics Brief (@_PoliticsBrief) December 28, 2024