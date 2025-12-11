Accidente mortal paraliza la Georgia y cierra carriles en Lawrenceville

Carriles cerrados en Lawrenceville

Un conductor falleció

Investigación policial continúa

Segun informa FOX5 Atlanta, El accidente mortal Georgia 316 ocurrió poco antes de la 1 p.m., según informó la policía de Lawrenceville, en una zona cercana al paso elevado de Buford Drive.

La colisión involucró a tres personas y provocó un cierre inmediato de todos los carriles en dirección este, generando complicaciones importantes para los conductores que transitaban esa zona.

Los médicos declararon muerto a uno de los conductores directamente en la escena, confirmando la gravedad del impacto y la necesidad urgente de intervención policial especializada.

El tráfico fue desviado cerca de Collins Hill Road mientras las autoridades trabajaban, pidiendo a los conductores evitar el área y utilizar rutas alternas disponibles temporalmente.

Autoridades mantienen reserva sobre datos del accidente

Hasta el momento, la policía no ha revelado qué causó el accidente ni si factores como velocidad, discapacidad o condiciones climáticas estuvieron involucrados en la colisión registrada el miércoles.

Las autoridades tampoco han divulgado los nombres, edades o lugares de origen de las personas implicadas, información que permanece reservada mientras continúa el proceso de identificación correspondiente.

No se ha detallado el tipo de vehículos involucrados ni se ha confirmado la existencia de evidencia en video que pueda aportar claridad adicional a lo sucedido en la vía.

La investigación continúa bajo la supervisión de la Unidad de Investigación de Accidentes, encargada de analizar la escena y recopilar datos para reconstruir la dinámica completa del choque.