Hispano sufre brutal accidente laboral en Kansas y lucha por su vida

Los estudios realizados indican que no presenta daño cerebral, lo que mantiene viva la esperanza de su recuperación.

Aunque su corazón se mantiene estable, no respira por sí mismo y necesita asistencia mecánica para mantenerse con vida.

«Actualmente se encuentra en la unidad de cuidados intensivos para quemados, luchando por su vida. Su corazón está estable, pero está conectado a un respirador y no respira por sí mismo. Los resultados del EEG no mostraron daño cerebral, pero tiene el esternón fracturado debido a las maniobras de resucitación (RCP). No tiene familia, excepto su sobrino, quien vive con él» apuntaron.

«Cualquier ayuda para cubrir los gastos médicos o cualquier otro gasto que pudiera surgir es profundamente agradecida. Les pedimos, por favor, sus oraciones.”

El caso ha generado muestras de apoyo y preocupación en redes sociales, donde muchas personas han compartido el enlace de la campaña con mensajes de ánimo.

Los accidentes eléctricos representan un grave riesgo en sectores laborales donde se usan herramientas metálicas cerca de cables de alta tensión, especialmente en condiciones meteorológicas adversas.