Niña de 6 años fallece tras choque de karts en popular parque de Florida
Publicado el 12/09/2025 a las 18:33
- Niña muere tras accidente
- Choque de karts investigado
- Parque Urban Air señalado
Segun informa USATODAY, Una niña de seis años falleció tras un accidente ocurrido en un kart eléctrico dentro del parque Urban Air, según informó la policía de Port St. Lucie.
El incidente sucedió el seis de diciembre cuando la menor, acompañada por un adulto, fue impactada por otro kart mientras participaba en la atracción principal del parque.
La policía respondió a un llamado por un incidente médico poco antes de las nueve de la noche, encontrando a la niña gravemente herida luego del choque registrado en las instalaciones.
La menor fue trasladada a un hospital local y murió al día siguiente, de acuerdo con declaraciones oficiales emitidas por la portavoz policial Brittany Holly en un comunicado.
Autoridades detallan el choque dentro del parque
A 6-year-old girl died after she was injured in a go-kart accident at a trampoline adventure park in Florida, police said. https://t.co/UyU3fBFFxV pic.twitter.com/LqBwqZhqIi
— ABC News (@ABC) December 9, 2025
Las autoridades señalaron que, por ahora, no existe indicio alguno que sugiera que el incidente responda a algo distinto de un desafortunado accidente ocurrido dentro del recinto.
Urban Air es un parque cubierto con atracciones diversas, incluyendo karts eléctricos, autos chocadores, laser tag, actividades de realidad virtual, muros de escalada y trampolines familiares.
La empresa operadora no respondió a mensajes de voz de Treasure Coast Newspapers ni a un correo enviado el nueve de diciembre solicitando declaraciones sobre lo sucedido.
El parque de Port St. Lucie es frecuentado por familias y grupos juveniles debido a su amplia oferta de actividades recreativas, especialmente en periodos de alta afluencia regional.
Accidente karts Florida centra investigación oficial
La policía de Port St. Lucie continúa investigando las circunstancias exactas del choque entre los karts, intentando determinar cómo se produjo el impacto y qué factores pudieron influir.
Los investigadores analizan información preliminar, incluyendo la dinámica del choque, la supervisión presente en la actividad y el funcionamiento de los karts eléctricos utilizados por visitantes dentro del parque.
Holly confirmó que se mantiene comunicación constante con autoridades competentes mientras reúnen testimonios, registros y elementos que permitan reconstruir con precisión los momentos previos al accidente.
Las autoridades locales reiteraron que la investigación permanece activa y que se ofrecerán actualizaciones oficiales una vez sean verificadas las circunstancias que llevaron a la tragedia infantil.
Urban Air enfrenta cuestionamientos tras el incidente
Urban Air cuenta con múltiples atracciones diseñadas para distintos rangos de edad, lo que lo convierte en un establecimiento concurrido donde se presentan actividades recreativas de impacto físico controlado.
La falta de respuesta inmediata por parte de la empresa ha generado interrogantes sobre sus protocolos internos, aunque no se ha determinado responsabilidad directa dentro de esta fase inicial.
Las autoridades examinan registros operativos del día del accidente y verifican el cumplimiento de procedimientos relacionados con seguridad, supervisión y mantenimiento de las atracciones involucradas.
La cadena nacional mantiene sedes en numerosos estados, y sus parques incluyen actividades variadas, destacando circuitos de cuerdas, tirolesa, trampolines y experiencias inmersivas tecnológicas familiares.
OSHA interviene y revisa medidas de seguridad
La policía notificó a la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional para iniciar evaluaciones respecto al entorno operativo y las condiciones del parque donde ocurrió el accidente.
OSHA interviene rutinariamente en incidentes que involucran posibles riesgos dentro de instalaciones comerciales, especialmente cuando incluyen mecanismos recreativos como karts eléctricos utilizados por público general.
El objetivo principal es verificar si el parque cumplía adecuadamente las normativas de seguridad aplicables, evaluando prácticas internas, protocolos establecidos y funcionamiento demostrado durante la actividad recreativa.
La participación de OSHA complementa la investigación policial, buscando identificar aspectos técnicos que puedan explicar el choque y resaltar posibles medidas preventivas para futuros incidentes similares.
La comunidad espera claridad sobre la tragedia
La muerte de la niña ha generado conmoción dentro de Port St. Lucie, ciudad ubicada en la costa este de Florida con una población aproximada de doscientos cinco mil habitantes.
Familias de la zona siguen con atención las investigaciones, esperando que se esclarezcan los hechos y se determinen responsabilidades o medidas necesarias para prevenir accidentes similares.
Las autoridades permanecen en proceso de recopilar datos, registros internos y testimonios que permitan reconstruir con precisión la secuencia completa desarrollada antes del fatal impacto registrado.
La policía reiteró que continuará proporcionando información confirmada conforme avance la investigación y se definan conclusiones respecto a las causas reales detrás de esta lamentable tragedia.