Niña de 6 años fallece tras choque de karts en popular parque de Florida

Niña muere tras accidente

Choque de karts investigado

Parque Urban Air señalado

Segun informa USATODAY, Una niña de seis años falleció tras un accidente ocurrido en un kart eléctrico dentro del parque Urban Air, según informó la policía de Port St. Lucie.

El incidente sucedió el seis de diciembre cuando la menor, acompañada por un adulto, fue impactada por otro kart mientras participaba en la atracción principal del parque.

La policía respondió a un llamado por un incidente médico poco antes de las nueve de la noche, encontrando a la niña gravemente herida luego del choque registrado en las instalaciones.

La menor fue trasladada a un hospital local y murió al día siguiente, de acuerdo con declaraciones oficiales emitidas por la portavoz policial Brittany Holly en un comunicado.

Autoridades detallan el choque dentro del parque

A 6-year-old girl died after she was injured in a go-kart accident at a trampoline adventure park in Florida, police said.



Las autoridades señalaron que, por ahora, no existe indicio alguno que sugiera que el incidente responda a algo distinto de un desafortunado accidente ocurrido dentro del recinto.

Urban Air es un parque cubierto con atracciones diversas, incluyendo karts eléctricos, autos chocadores, laser tag, actividades de realidad virtual, muros de escalada y trampolines familiares.

La empresa operadora no respondió a mensajes de voz de Treasure Coast Newspapers ni a un correo enviado el nueve de diciembre solicitando declaraciones sobre lo sucedido.

El parque de Port St. Lucie es frecuentado por familias y grupos juveniles debido a su amplia oferta de actividades recreativas, especialmente en periodos de alta afluencia regional.