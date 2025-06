Accidente fatal en la Costa Espacial de Florida deja dos muertos

Dos trabajadores murieron el miércoles por la tarde en un trágico accidente industrial ocurrido en la Costa Espacial de Florida, específicamente en Merritt Island.

El incidente involucró el colapso de una grúa de construcción en un sitio de trabajo.

Según la Oficina del Sheriff del Condado de Brevard, los equipos de emergencia llegaron rápidamente al lugar poco antes de las 2 p.m.

A su llegada, los primeros en responder confirmaron que dos trabajadores habían resultado gravemente heridos. Fueron transportados de inmediato a un hospital cercano.

🚨🏗️🔥🚑 Deadly crane collapse shakes Florida’s Space Coast—2 workers killed. A massive crane at a Merritt Island construction site came crashing down, killing 2 workers amid strong winds & stormy weather. The site, part of the Cape Canaveral Hospital project, is now under… pic.twitter.com/fel6bjL4eh

— GoodMorningRooster (@RoosterGM) June 5, 2025