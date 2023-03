Accidente de helicóptero deja dos policías muertos

Un helicóptero se estrello en Luisiana

El helicóptero perseguía a un vehículo

¿Cómo fue que pasó el accidente?

El pasado domingo se registró un horrible accidente de helicóptero dónde fallecieron dos policías en el estado de Luisiana. Las autoridades locales indicaron que el helicóptero BRPD se estrelló contra un campo de caña ubicado en North Winterville Road, que se encuentra justo al lado de la autopista US 190.

Un helicóptero de la policía de Baton Rouge, en Louisiana, se estrelló fatalmente el domingo en la parroquia de West Baton Rouge, incidente en el que murieron dos policías locales, informó el Departamento de Policía de Baton Rouge. ARCHIVADO DE: Accidente helicóptero policías muertos

¡Un fatal accidente!

De acuerdo con los datos del vuelo, el helicóptero despegó en el aeropuerto de Baton Rouge Metro a las 2:26 a.m., y estaba programado para llegar al aeropuerto Omni a las 3:38 a.m., entonces los pilotos no pudieron regresar a casa del trabajo, informó ABC News.

