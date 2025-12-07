Piloto de Idaho muere en trágico accidente de helicóptero en Oklahoma
Publicado el 12/07/2025 a las 13:53
- Piloto muere en Oklahoma
- Helicóptero cayó repentinamente
- Investigación continúa abierta
Segun informa ksn, Una persona murió en el noreste de Oklahoma después de que un helicóptero se estrellara en un campo abierto durante la mañana del viernes, generando preocupación entre residentes y autoridades locales.
El accidente ocurrió al sureste de Pryor, cerca de la comunidad de Sportsmen Acres, una zona rural ubicada en el condado de Mayes.
La Patrulla de Carreteras de Oklahoma confirmó que la víctima fue identificada como Emanuele Tsikoudakis, un hombre de 56 años originario de Idaho Falls, Idaho.
Según el informe preliminar, Tsikoudakis era el piloto del helicóptero al momento del siniestro y falleció en el impacto.
Helicóptero se volcó en pleno vuelo
One killed in Oklahoma helicopter crash https://t.co/E3dNzptDhj
— News Span Media (@newsspanmedia) December 6, 2025
Las autoridades señalaron que la aeronave volaba sobre la cabeza del piloto en un patrón regular cuando, de manera repentina, se volcó hacia atrás.
En cuestión de segundos, el helicóptero cayó en picada, impactando contra el suelo con la nariz primero y causando la muerte inmediata del piloto.
El accidente ocurrió poco después de las nueve de la mañana, lo que permitió una rápida respuesta de los servicios de emergencia y de las agencias estatales.
La zona del accidente fue registrada como County Road E 550 y County Road N 4355, un punto cercano a la comunidad de Sportsmen Acres.
Accidente de helicóptero en Oklahoma ocurrió durante trabajos de línea
Según la Patrulla de Carreteras de Oklahoma, en el lugar había dos personas en tierra que estaban manipulando las líneas asociadas a un proyecto de trabajo.
Tsikoudakis guiaba el helicóptero desde el aire para evitar que las líneas tocaran un cable cercano, lo que sugiere que la aeronave participaba en labores altamente coordinadas.
El portavoz de la Autoridad de la Represa Grand River, Justin Alberty, confirmó que el helicóptero estaba realizando trabajos de línea bajo contrato.
La aeronave se estrelló en un campo abierto, donde fue encontrada por equipos de emergencia que acudieron tras recibir los primeros reportes.
Investigación preliminar apunta a causas aún desconocidas
La Patrulla de Carreteras de Oklahoma informó que no había sobrevivientes y que la víctima fue declarada muerta poco después de que llegaran los servicios médicos.
Aunque la identidad del piloto fue confirmada, la causa exacta del accidente sigue bajo investigación oficial.
Las autoridades no han proporcionado detalles sobre posibles factores mecánicos o ambientales que contribuyeran al siniestro.
Este tipo de trabajos requieren coordinación precisa entre operadores en tierra y el piloto, lo que incrementa la complejidad de las maniobras.
Accidente de helicóptero en Oklahoma moviliza a la comunidad
Por el momento, no se han reportado lesiones entre las personas que estaban en tierra durante el accidente.
La comunidad local ha expresado sorpresa y tristeza por el incidente ocurrido en una zona conocida por actividades de infraestructura.
Residentes de Sportsmen Acres informaron haber visto el movimiento de equipos de emergencia durante la mañana.
El accidente llamó la atención de autoridades de aviación que deberán determinar los factores implicados.