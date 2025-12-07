Piloto de Idaho muere en trágico accidente de helicóptero en Oklahoma

Piloto muere en Oklahoma

Helicóptero cayó repentinamente

Investigación continúa abierta

Segun informa ksn, Una persona murió en el noreste de Oklahoma después de que un helicóptero se estrellara en un campo abierto durante la mañana del viernes, generando preocupación entre residentes y autoridades locales.

El accidente ocurrió al sureste de Pryor, cerca de la comunidad de Sportsmen Acres, una zona rural ubicada en el condado de Mayes.

La Patrulla de Carreteras de Oklahoma confirmó que la víctima fue identificada como Emanuele Tsikoudakis, un hombre de 56 años originario de Idaho Falls, Idaho.

Según el informe preliminar, Tsikoudakis era el piloto del helicóptero al momento del siniestro y falleció en el impacto.

Helicóptero se volcó en pleno vuelo

One killed in Oklahoma helicopter crash https://t.co/E3dNzptDhj — News Span Media (@newsspanmedia) December 6, 2025



Las autoridades señalaron que la aeronave volaba sobre la cabeza del piloto en un patrón regular cuando, de manera repentina, se volcó hacia atrás.

En cuestión de segundos, el helicóptero cayó en picada, impactando contra el suelo con la nariz primero y causando la muerte inmediata del piloto.

El accidente ocurrió poco después de las nueve de la mañana, lo que permitió una rápida respuesta de los servicios de emergencia y de las agencias estatales.

La zona del accidente fue registrada como County Road E 550 y County Road N 4355, un punto cercano a la comunidad de Sportsmen Acres.