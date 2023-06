Al menos diez de ellos han tenido que ser trasladados a instalaciones médicas que se encuentran fuera del área de responsabilidad del Comando Central, en Oriente Medio. La oficina no ofreció más detalles sobre el incidente, afirmó la agencia de EFE. Archivado como: Accidente helicóptero en Siria.

A través de la agencia de EFE se detalló que el incidente, que tuvo lugar el domingo, está siendo investigado, aunque no se detectó fuego enemigo. Según el Ejército, los soldados presentan heridas de diferente gravedad, y todos están recibiendo tratamiento.

En diversos artículos realizados por MundoNow cada uno de sus lectores han sido testigos de lo que acontece dentro del mundo, ahora, se ha reportado un trágico accidente registrado en Siria en donde la fuerza armada de Estados Unidos se vio involucrada pero no de manera favorable.

Por su parte la agencia de AP detalló que un accidente de helicóptero en el noreste de Siria dejó 22 soldados estadounidenses heridos durante el fin de semana, dijo el ejército de Estados Unidos el martes. La causa del accidente está siendo investigada, agregó el ejército, que dijo que no hubo fuego enemigo.

En Siria hay una media de al menos 900 soldados estadounidenses

Según la agencia citada, de manera reciente se informó que un vocero de las fuerzas sirias kurdas, que cuentan con el respaldo de Washington, no respondió de inmediato a una petición de comentarios realizados por la agencia de noticias de The Associated Press.

En Siria hay una media de al menos 900 soldados estadounidenses, además de un número no revelado de contratistas. Las fuerzas de operaciones especiales entran y salen del país, pero acostumbran a ser grupos pequeños y no están incluidos en el conteo oficial. Archivado como: Accidente helicóptero en Siria.