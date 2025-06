Accidente de helicóptero en Quebec deja cuatro desaparecidos

Según informa CBC, un trágico accidente aéreo ha sacudido a la comunidad de Natashquan, en la costa norte de Quebec, luego de que un helicóptero de evacuación médica se estrellara la noche del viernes.

El siniestro ocurrió alrededor de las 10:30 p.m., cuando un helicóptero de la empresa Airmedic cayó sobre un lago poco después de haber despegado.

Según informó la Junta de Seguridad del Transporte de Canadá (TSB, por sus siglas en inglés), el vuelo era parte de una operación de evacuación médica.

A bordo de la aeronave viajaban cuatro miembros de la tripulación y un pasajero, de acuerdo con Raphaele Bourgault, vocera de Airmedic.

Four people are missing after an Airmedic helicopter crashed near Natashquan, a community on Quebec’s North Shore, around 10:30 p.m. Friday. https://t.co/hy8bsRVC7x

— CBC News (@CBCNews) June 21, 2025