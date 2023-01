Por otra parte el medio británico The Sun, dio a conocer que David junto a su esposa Lacy, quién tenía que dar a luz un bebé el pasado mes de abril, habían planeado celebrar una Navidad tardía cuando él llegara a casa el pasado jueves 29 de diciembre después de trabajar en el extranjero sin imaginar que una tragedia ocurriría.

Una declaración conjunta emitida por Rotorcraft, Walter Oil & Gas Corporation e Island Operating Co señala que “La respuesta al incidente ha sido un esfuerzo conjunto que involucra a Walter (propietario de la plataforma en alta mar cerca de donde el helicóptero se hundió en el agua), Island (empleador de los tres pasajeros) y RLC (operador del helicóptero), junto con la Guardia Costera de EE. UU. y la Oficina de Seguridad y Cumplimiento Ambiental”.

Se entiende que el helicóptero era propiedad y estaba operado por Rotorcraft Leasing Co. de Broussard, mientras que los pasajeros eran empleados de Island Operating Co., con sede en Lafayette, detalló el medio de The Sun. La Guardia Costera buscó aproximadamente 180 millas cuadradas durante ocho horas antes de suspender la búsqueda de posibles sobrevivientes, posteriormente dieron con los cuerpos. Archivado como: Accidente helicóptero Golfo México.