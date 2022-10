PROTESTAN EN TERMINAL

Pero el accidente dejó una víctima mortal, es por ello que varias personas llegaron a las instalaciones de Estrella de Oro integrantes de la sociedad de padres de familia de la escuela Primer Congreso de Anáhuac, donde estudiaba Eros Said Nájera, niño que murió en el mismo percance y piden justicia.

Cuestiona por qué hasta el momento no se ha detenido al presunto responsable, el chofer de la unidad, por lo que no dejarán de insistir hasta que se haga justicia, pues el caso no se ha resuelto, y piden que sea momento de que las autoridades hagan algo al respecto, no se moverán hasta que así sea. Archivado como: Accidente Guerrero niño bracito