Nadie en los tres camiones contra los que impactó el autobús de Greyhound resultó herido en el accidente cerca de la ciudad de Highland, a unos 40 kilómetros (25 millas) al este de San Luis, dijo la policía, según The Associated Press.

«Estamos trabajando en estrecha colaboración con las autoridades»

Llevaba a unas 30 personas, incluido el conductor, indicó. «Nuestra principal preocupación es asegurarnos de cuidar a nuestros pasajeros y al conductor en este momento», dijo Ogulnick.

«Estamos trabajando en estrecha colaboración con las autoridades locales y un autobús de socorro está en camino para los pasajeros». Se envió otro autobús para transportar pasajeros que no resultaron heridos, dijo Ogulnick, de acuerdo con The Associated Press. Archivado como: Accidente Greyhound Bus Illinois.