Hombre muere tras golpearse con barra en gimnasio de Brasil

Muere hombre en gimnasio

Barra cae sobre pecho

Familia exige supervisión adecuada

Segun informa El Heraldo De Mexico, Un hombre de cincuenta y cinco años murió mientras realizaba un press de banca, luego de que una barra de entrenamiento cayera violentamente sobre su pecho inesperadamente.

El accidente ocurrió dentro del gimnasio Olinda en Brasil, donde el hombre identificado como Ronald José Salvador Montenegro entrenaba sin supervisión adecuada durante su rutina habitual.

Las cámaras de seguridad registraron el momento exacto en que la barra se resbaló de sus manos durante una repetición y se impactó contra su pecho.

Pese al fuerte golpe inicial, el hombre se levantó rápidamente, generando confusión sobre la gravedad del impacto, aunque después cayó nuevamente mostrando señales críticas evidentes.

Video del gimnasio muestra momento del impacto

⚠️IMAGENS FORTES – Um homem de 55 anos morreu após ser atingido por uma barra durante um exercício numa academia em Olinda. Ronald José Salvador Montenegro foi atingido no tórax pelo equipamento. Ele chegou a ser socorrido e levado por profissionais do estabelecimento à Unidade… pic.twitter.com/4NU4IJ8sYY — g1 (@g1) December 3, 2025



El video ampliamente difundido exhibe al hombre realizando repetidas cargas con la barra antes de que esta se deslice accidentalmente y golpee su pecho abruptamente sin aviso.

Tras levantarse brevemente, el hombre se tocó el pecho con evidente dolor, dando señales de malestar severo antes de desplomarse nuevamente frente a la cámara de seguridad.

El accidente fue reportado inmediatamente a los servicios de emergencia de Río Doce, quienes fueron alertados pese a que inicialmente parecía encontrarse bien temporalmente.

Los paramédicos confirmaron su fallecimiento al llegar, verificando que el golpe recibido durante el ejercicio resultó fatal, pese a la breve recuperación mostrada inicialmente en el video.