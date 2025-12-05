Hombre muere tras golpearse con barra en gimnasio de Brasil
Publicado el 12/04/2025 a las 21:45
Segun informa El Heraldo De Mexico, Un hombre de cincuenta y cinco años murió mientras realizaba un press de banca, luego de que una barra de entrenamiento cayera violentamente sobre su pecho inesperadamente.
El accidente ocurrió dentro del gimnasio Olinda en Brasil, donde el hombre identificado como Ronald José Salvador Montenegro entrenaba sin supervisión adecuada durante su rutina habitual.
Las cámaras de seguridad registraron el momento exacto en que la barra se resbaló de sus manos durante una repetición y se impactó contra su pecho.
Pese al fuerte golpe inicial, el hombre se levantó rápidamente, generando confusión sobre la gravedad del impacto, aunque después cayó nuevamente mostrando señales críticas evidentes.
Video del gimnasio muestra momento del impacto
⚠️IMAGENS FORTES – Um homem de 55 anos morreu após ser atingido por uma barra durante um exercício numa academia em Olinda. Ronald José Salvador Montenegro foi atingido no tórax pelo equipamento.
Ele chegou a ser socorrido e levado por profissionais do estabelecimento à Unidade… pic.twitter.com/4NU4IJ8sYY
El video ampliamente difundido exhibe al hombre realizando repetidas cargas con la barra antes de que esta se deslice accidentalmente y golpee su pecho abruptamente sin aviso.
Tras levantarse brevemente, el hombre se tocó el pecho con evidente dolor, dando señales de malestar severo antes de desplomarse nuevamente frente a la cámara de seguridad.
El accidente fue reportado inmediatamente a los servicios de emergencia de Río Doce, quienes fueron alertados pese a que inicialmente parecía encontrarse bien temporalmente.
Los paramédicos confirmaron su fallecimiento al llegar, verificando que el golpe recibido durante el ejercicio resultó fatal, pese a la breve recuperación mostrada inicialmente en el video.
Accidente en gimnasio Brasil provoca indignación pública
La difusión del video generó indignación significativa en redes sociales, donde usuarios criticaron fuertemente la falta de supervisión profesional durante el entrenamiento realizado por Montenegro ese día.
Las imágenes mostraron claramente que el hombre realizaba el ejercicio solo, sin acompañamiento técnico ni apoyo de personal capacitado que pudiera asistirlo en caso de emergencia.
Este detalle alimentó las críticas públicas, pues el press de banca requiere técnica cuidadosa y frecuentemente un acompañante para evitar accidentes al manejar cargas considerables.
El accidente en gimnasio Brasil reavivó discusiones sobre la responsabilidad de los establecimientos deportivos en garantizar seguridad mínima adecuada para prevenir tragedias como la ocurrida en diciembre.
Familia denuncia ausencia de supervisión profesional
La familia de Montenegro expresó preocupación ante medios locales, señalando que la ausencia de supervisión profesional pudo haber contribuido directamente al riesgo enfrentado durante su entrenamiento.
Según la familia, el peso utilizado y la técnica mostrada exigían presencia de un entrenador que pudiera intervenir rápidamente ante cualquier pérdida de control durante el ejercicio.
Indicaron además que la falta de vigilancia en el gimnasio representaba una condición de riesgo importante para usuarios, especialmente en ejercicios que involucran cargas pesadas repetitivas.
Los familiares afirmaron que el accidente evidenció fallas de seguridad y reforzaron la necesidad de implementar medidas efectivas para prevenir incidentes similares dentro de establecimientos deportivos.
Reacciones y cuestionamientos sobre seguridad en gimnasios
El incidente ha generado amplio debate público sobre protocolos de seguridad en gimnasios, especialmente al observarse la ausencia total de acompañamiento durante un ejercicio potencialmente riesgoso.
Usuarios en redes sociales solicitaron mayor regulación y capacitación obligatoria del personal para evitar situaciones de peligro en actividades de levantamiento de pesas dentro de dichos establecimientos.
Autoridades de emergencia de Río Doce confirmaron que fueron alertadas del suceso pese a la rápida recuperación inicial del hombre, lo que resaltó gravedad del impacto recibido.
Mientras continúan debates y cuestionamientos, la comunidad lamenta profundamente la muerte de Montenegro y exige mejoras en supervisión para evitar tragedias futuras similares en gimnasios locales.