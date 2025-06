Cinco mueren al ser impactados por tren en Indiana

Cinco personas murieron en un trágico accidente ocurrido el 25 de junio en Gary, Indiana, cuando un tren de cercanías colisionó contra una camioneta SUV.

El tren, operado por South Shore Line, chocó con el vehículo alrededor de las 10 p. m.

Las autoridades locales llegaron rápidamente al lugar y encontraron que las cinco víctimas habían sido expulsadas del vehículo tras el impacto.

La camioneta resultó gravemente dañada.

5 people were killed late last night near Gary when the car they were in was hit by a South Shore Line train at US 20 & the Utah Street crossing. Witnesses say the car went around lowered gates. (Pics: Captured News). More at https://t.co/vhbRxCcLib pic.twitter.com/KaYHgNhkIJ

— Kris Habermehl (@KrisHabermehl) June 26, 2025