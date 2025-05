Tren colisiona con camión atascado en Georgia

El jueves por la tarde, las autoridades de Emerson pasaron varias horas limpiando la escena de un accidente ocurrido cuando un tren colisionó con un camión de asfalto líquido caliente que había quedado atascado en las vías.

El incidente ocurrió alrededor de la 1:14 p. m. en el cruce ferroviario de la autopista 293 y Gaston Westbrook Avenue, justo al otro lado de la calle del Ayuntamiento de Emerson.

Según informaron los Servicios de Bomberos y Emergencias del Condado de Bartow, el accidente solo provocó un pequeño derrame de asfalto líquido no inflamable.

Afortunadamente, no hubo heridos entre las personas involucradas en el incidente.

Officials spent Thursday afternoon cleaning up after a train struck a hot liquid asphalt truck, which had gotten stuck on the tracks. https://t.co/ryXBbTlIeQ

— FOX 5 Atlanta (@FOX5Atlanta) May 22, 2025