Fanático cae desde las gradas durante partido entre Pirates y Cubs

Durante un partido de las Grandes Ligas entre los Pittsburgh Pirates y los Chicago Cubs en el estadio PNC Park, un fanático sufrió una caída desde las gradas del jardín derecho hacia el campo de juego.

El incidente ocurrió en la séptima entrada, justo cuando Andrew McCutchen conectó un batazo que fue desviado hacia el jardín derecho.

Según informes de la MLB, el hombre cayó aproximadamente seis metros desde las gradas superiores hasta el terreno de juego, lo que inmediatamente llamó la atención de los jugadores, entrenadores y el personal del estadio.

En un gesto de solidaridad, otro aficionado descendió desde una parte baja del muro del jardín para asistir a la persona herida.

SHOCK VIDEO: Fan hospitalized after plummeting from stands during Pirates-Cubs game#piratesvscubs #Pirates pic.twitter.com/Ul9VHhLeCu

— Urban Secrets 🤫 (@stiwari1510) May 1, 2025