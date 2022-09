Se reportó un grave accidente vial en Sudáfrica, que causó la muerte de 19 niños que iban a bordo de un minibús escolar. De acuerdo con los primeros reportes, se anunció que el incidente ocurrió en el área de Pongola, ubicada al norte de Durban; las autoridades, aseguraron que el incidente involucró a un camión de carga y el autobús escolar, indicó The Sun.

Los accidentes viales se han convertido en una constante en el día a día. Por esa razón, una de las recomendaciones más seguidas es evitar el uso de celulares, utilizar el cinturón de seguridad en todo momento y sobre todo, no intentar ir a una velocidad mayor de la establecida; al igual, si conduce evite consumir bebidas alcohólicas u otro tipo de sustancias.

Sin percatarse que iba un autobús escolar en el otro carril, el camión intentó acelerar y no logró frenar, ocasionando la tragedia por una mala maniobra y terminó impactándose en contra del bus escolar. Tras suceder la tragedia, las autoridades llegaron al lugar del incidente e intentaron salvar a los involucrados; desafortunadamente, los menores ya habían fallecido.

Accidente escolar Sudáfrica: ¿Qué ocurrió con los menores?

Medios locales, declararon que el camión escolar intentó esquivar al camión de carga, pero no logró hacerlo. En el interior, viajaban los estudiantes de entre 5 a 12 años de edad; los 19 niños murieron en el lugar de los hechos. Pero, no fueron las únicas víctimas del fatal incidente, sino que también tres adultos fallecieron en el lugar de los hechos, indicó The Sun.

En los reportes que se ofrecieron, anunciaron que los menores iban saliendo de clases y viajando hacia sus hogares cuando ocurrió la tragedia. El portal de noticias locales, eNCA, indicó que tras el incidente la policía inició una persecución en contra del chófer del camión que terminó arrebatando la vida de los niños.