Accidente en Universal Studios Hollywood deja 15 heridos

La agencia de noticias The Associated Press reportó la noticia, al tiempo que confirmó el saldo reportado tras el accidente.

Un portavoz de Universal Studios Hollywood envió un comunicado por correo electrónico a The Associated Press confirmando que hubo “múltiples lesiones menores” en un accidente que involucró a un tranvía en el parque temático.

Aseguran que una persona sí sufrió heridas críticas

Los detalles del accidente no estuvieron disponibles de inmediato, según The Associated Press.

La Patrulla de Caminos de California dirigirá la investigación, dijo el departamento de bomberos.

Según el sitio local de noticias KTLA5, la mayoría de los lesionados presentaba heridas leves, pero solo una persona sufrió heridas críticas.

Por su parte, CNN informó que el conductor del tranvía reveló que se produjo una falla mecánica.