Accidente en Texas Deja una Novia y a una Familia Muerta.

Un devastador accidente de tráfico ocurrido en Texas dejó a una novia y a una familia de cuatro personas fallecidas, mientras que su prometido se convierte en el único sobreviviente de la tragedia.

El siniestro ocurrió en la madrugada del domingo, cuando un Ford Focus, que circulaba en dirección contraria, chocó de frente contra la camioneta del prometido de la novia, Evan Ranallo.

Las víctimas han sido identificadas como Chelsea Cook, de 33 años, y cuatro miembros de una familia que aún no han sido nombrados debido a la gravedad de sus heridas.

Las autoridades informaron que los cuerpos estaban tan quemados que dificultaron su identificación.

