Joven estudiante de 18 años fallece en accidente en Texas

Estudiante muere en accidente

Comunidad ofrece apoyo emocional

Familia pide ayuda funeraria

La familia Govea enfrenta una pérdida devastadora tras la muerte de Gilbert Govea III.

El joven de 18 años falleció en un accidente vehicular el 16 de noviembre.

La comunidad de Palmview High School quedó profundamente afectada por la tragedia.

Compañeros y familiares aún intentan comprender su partida repentina.

Accidente en Palmview Texas conmociona a la comunidad

La noticia del accidente impactó a la comunidad escolar.

Amigos y seres queridos iniciaron una campaña para apoyar a la familia.

Los padres de Gilbert viven un dolor difícil de describir.

El accidente dejó a todos sin respuestas y con profunda tristeza.