Trágico accidente en Kansas deja ocho muertos, incluidos dos estudiantes

Un trágico accidente ocurrido el fin de semana en Kansas dejó ocho personas muertas, entre ellas dos estudiantes, un miembro del personal escolar y un ex entrenador de Tulsa, Oklahoma, según informaron las autoridades.

El accidente, que involucró a un GMC Yukon 2016 y un Subaru Legacy 2016, tuvo lugar el 4 de mayo alrededor de las 5:43 p.m. en la carretera de Kansas.

El incidente cobró la vida de varias personas vinculadas a las Escuelas Públicas de Tulsa, una de las comunidades más afectadas por esta tragedia.

Jaimon Gilstrap, de 33 años, quien trabajaba en el departamento de transporte de las Escuelas Públicas de Tulsa, estaba al volante del GMC Yukon.

BREAKING: Eight people killed as two cars burst into flames after horror crash https://t.co/FSvHeCnW6q pic.twitter.com/Jlo8MFA9jg

— Mirror Breaking News (@MirrorBreaking_) May 6, 2025